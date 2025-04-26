26 апреля 2025
25 апреля 2025

Из-за протекающей крыши в квартире свердловского ветерана возбудили дело по поручению Бастрыкина

СК возбудил дело из-за протекающей крыши у ветерана в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК возбудить уголовное дело
Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК возбудить уголовное дело Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав 88-летней ветерана труда в Камышлове (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в Камышлове Свердловской области на протяжении нескольких лет в квартире 88-летней пенсионерки, которая является ветераном труда, протекает крыша. При этом коммунальные службы и местная администрация бездействуют», — рассказал СК в своем telegram-канале.

Следователи организовали проверку по данному факту по статье 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о выявленных фактах нарушения.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав 88-летней ветерана труда в Камышлове (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в Камышлове Свердловской области на протяжении нескольких лет в квартире 88-летней пенсионерки, которая является ветераном труда, протекает крыша. При этом коммунальные службы и местная администрация бездействуют», — рассказал СК в своем telegram-канале. Следователи организовали проверку по данному факту по статье 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о выявленных фактах нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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