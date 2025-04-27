В Вашингтоне задержали подозреваемого в краже сумки Gucci у министра

В Вашингтоне задержан подозреваемый в краже сумки бренда Gucci у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Об этом сообщил прокурор округа Колумбия Эд Мартин в интервью телеканалу NBC. Мужчина находился на территории страны незаконно.
«Мужчина, арестованный за кражу кошелька главы DHS Кристи Ноэм, находится в США нелегально, заявил чиновник», — пишет NBC. По словам Мартина, возможного сообщника вора продолжают разыскивать. Уточняется, что тот тоже пребывает в США нелегально.
«Президент [США Дональд] Трамп велел нам предъявить этим находящимся [в стране] нелегально людям обвинения, вести это дело и депортировать их как можно скорее», — подчеркнул прокурор США по округу Колумбия Эд Мартин, добавив, что задержанный «больше не появится на американских улицах». Прокурор также отметил, что совершивший кражу был не «вором-любителем», а действовал профессионально и целенаправленно.
Сама кража произошла 21 апреля в одном из ресторанов Вашингтона, когда Кристи Ноэм обедала в заведении. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в медицинской маске похитил сумку министра и покинул ресторан.
В украденной сумке находились водительское удостоверение, паспорт, служебный пропуск, ключи от квартиры, чековая книжка, косметика, лекарства и около трех тысяч долларов наличными. Сейчас делом занимаются сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
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