Telenoche: загорелось здание посольства России в Уругвае

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В здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео, на место прибили пожарные
В здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео, на место прибили пожарные Фото:

В здании посольства России в столице Уругвая Монтевидео (район Поситос) произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Об этом сообщает местный телеканал Telenoche.

«Пожарные работали на пожаре в российском посольстве в Поситосе», — сообщил Telenoche. Уточняется, что из воздуховода здания посольства начал подниматься густой столб дыма, что вынудило пожарных использовать специальное оборудование для вскрытия защитной решетки. «Пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку (воздуховода — ред. URA.RU)», — сообщает телеканал.

Пожарным удалось проникнуть внутрь здания, открыть окна и двери всех помещений для проветривания. Причина возгорания и количество пострадавших не приводятся. Предварительно, вспыхнул кондиционер. 

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В здании посольства России в столице Уругвая Монтевидео (район Поситос) произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Об этом сообщает местный телеканал Telenoche. «Пожарные работали на пожаре в российском посольстве в Поситосе», — сообщил Telenoche. Уточняется, что из воздуховода здания посольства начал подниматься густой столб дыма, что вынудило пожарных использовать специальное оборудование для вскрытия защитной решетки. «Пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку (воздуховода — ред. URA.RU)», — сообщает телеканал. Пожарным удалось проникнуть внутрь здания, открыть окна и двери всех помещений для проветривания. Причина возгорания и количество пострадавших не приводятся. Предварительно, вспыхнул кондиционер. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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