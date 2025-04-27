Telenoche: загорелось здание посольства России в Уругвае

В здании посольства России в столице Уругвая Монтевидео (район Поситос) произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Об этом сообщает местный телеканал Telenoche.
«Пожарные работали на пожаре в российском посольстве в Поситосе», — сообщил Telenoche. Уточняется, что из воздуховода здания посольства начал подниматься густой столб дыма, что вынудило пожарных использовать специальное оборудование для вскрытия защитной решетки. «Пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку (воздуховода — ред. URA.RU)», — сообщает телеканал.
Пожарным удалось проникнуть внутрь здания, открыть окна и двери всех помещений для проветривания. Причина возгорания и количество пострадавших не приводятся. Предварительно, вспыхнул кондиционер.
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