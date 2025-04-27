В Ванкувере автомобиль влетел в толпу на фестивале: восемь человек погибли. Фото, видео

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В толпу врезался мужчина на черном внедорожнике (архивное фото)
В толпу врезался мужчина на черном внедорожнике (архивное фото) Фото:

На уличном фестивале в Ванкувере (Канада) автомобиль влетел в толпу. Восемь человек погибли. Подробности происшествия — в материале URA.RU.

Обстоятельства ЧП

Внедорожник черного цвета наехал на толпу в Ванкувере. Инцидент произошел на фестивале, посвященном филиппинскому вождю Лапу-Лапу, боровшемуся с испанскими колонизаторами в XVI веке. Большая часть участников фестиваля были выходцами из Филиппин. 

Жертвы и пострадавшие

В результате наезда восемь человек погибли, сообщает телеканал Global News. Среди них — ребенок. Также известно о шести пострадавших. 

Что известно о подозреваемом

30-летний водитель авто задержан на месте. Его мотивы неизвестны. Полиция ведет расследование, дело передано в отдел особо тяжких преступлений.

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На уличном фестивале в Ванкувере (Канада) автомобиль влетел в толпу. Восемь человек погибли. Подробности происшествия — в материале URA.RU. Обстоятельства ЧП Внедорожник черного цвета наехал на толпу в Ванкувере. Инцидент произошел на фестивале, посвященном филиппинскому вождю Лапу-Лапу, боровшемуся с испанскими колонизаторами в XVI веке. Большая часть участников фестиваля были выходцами из Филиппин.  Жертвы и пострадавшие В результате наезда восемь человек погибли, сообщает телеканал Global News. Среди них — ребенок. Также известно о шести пострадавших.  Что известно о подозреваемом 30-летний водитель авто задержан на месте. Его мотивы неизвестны. Полиция ведет расследование, дело передано в отдел особо тяжких преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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