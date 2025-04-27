На уличном фестивале в Ванкувере (Канада) автомобиль влетел в толпу. Восемь человек погибли. Подробности происшествия — в материале URA.RU.
Обстоятельства ЧП
Внедорожник черного цвета наехал на толпу в Ванкувере. Инцидент произошел на фестивале, посвященном филиппинскому вождю Лапу-Лапу, боровшемуся с испанскими колонизаторами в XVI веке. Большая часть участников фестиваля были выходцами из Филиппин.
Жертвы и пострадавшие
В результате наезда восемь человек погибли, сообщает телеканал Global News. Среди них — ребенок. Также известно о шести пострадавших.
Что известно о подозреваемом
30-летний водитель авто задержан на месте. Его мотивы неизвестны. Полиция ведет расследование, дело передано в отдел особо тяжких преступлений.
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