26 апреля 2025

Ливень и снег обрушатся на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода ожидается 28 апреля
Непогода ожидается 28 апреля Фото:

В Свердловской области 28 апреля ожидается очень сильный дождь, снег и гололед. Штормовое предупреждение региональное МЧС опубликовало в своем telegram-канале.

«Рекомендуем отложить работы на высоте и улице и перенеси походы и поездки на природу. Будьте готовы к ухудшению дорожных условий», — предупредили в министерстве.

Ранее синоптики прогнозировали потепление до +20 градусов на юго-западе региона. В то же время на территории области ожидаются осадки и гроза.

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В Свердловской области 28 апреля ожидается очень сильный дождь, снег и гололед. Штормовое предупреждение региональное МЧС опубликовало в своем telegram-канале. «Рекомендуем отложить работы на высоте и улице и перенеси походы и поездки на природу. Будьте готовы к ухудшению дорожных условий», — предупредили в министерстве. Ранее синоптики прогнозировали потепление до +20 градусов на юго-западе региона. В то же время на территории области ожидаются осадки и гроза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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