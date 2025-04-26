Ливень и снег обрушатся на Свердловскую область

Непогода ожидается 28 апреля
В Свердловской области 28 апреля ожидается очень сильный дождь, снег и гололед. Штормовое предупреждение региональное МЧС опубликовало в своем telegram-канале.
«Рекомендуем отложить работы на высоте и улице и перенеси походы и поездки на природу. Будьте готовы к ухудшению дорожных условий», — предупредили в министерстве.
Ранее синоптики прогнозировали потепление до +20 градусов на юго-западе региона. В то же время на территории области ожидаются осадки и гроза.
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