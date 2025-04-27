В Киеве сообщили о согласии Зеленского на «мирный план» Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский готов к перемирию по плану Трампа
Зеленский готов к перемирию по плану Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский согласен на перемирие и урегулирование конфликта по «мирному плану» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил источник.

«Зеленский согласился на „временное перемирие“ со следующей недели, а „мирный план“ Дональда Трампа должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине», — сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на источник в украинской делегации, которая проводила переговоры во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский поговорили во время похорон Папы в Риме. По словам представителей Белого дома, их разговор был коротким, но содержательным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский согласен на перемирие и урегулирование конфликта по «мирному плану» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил источник. «Зеленский согласился на „временное перемирие“ со следующей недели, а „мирный план“ Дональда Трампа должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине», — сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на источник в украинской делегации, которая проводила переговоры во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский поговорили во время похорон Папы в Риме. По словам представителей Белого дома, их разговор был коротким, но содержательным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...