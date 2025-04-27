В Киеве сообщили о согласии Зеленского на «мирный план» Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский согласен на перемирие и урегулирование конфликта по «мирному плану» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил источник.
«Зеленский согласился на „временное перемирие“ со следующей недели, а „мирный план“ Дональда Трампа должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине», — сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на источник в украинской делегации, которая проводила переговоры во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.
Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский поговорили во время похорон Папы в Риме. По словам представителей Белого дома, их разговор был коротким, но содержательным.
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