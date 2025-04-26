Тюменские врачи удалили женщине почку из-за 20-сантиметровой опухоли

Врачам тюменского «Медицинского города» пришлось удалить пациентке почку из-за 20-сантиметровой опухоли. Также женщине убрали тромб из нижней полой вены, сообщили в депздраве Тюменской области.
«В „Медицинском городе“ удалили гигантскую опухоль почки... Бригада онкоурологов успешно удалили почку с опухолью размерами 20 сантиметров, также был удален опухолевый тромб из нижней полой вены», — написано в telegram-канале ведомства.
Изначально тюменка обратилась за медпомощью из-за синдромов выраженной анемии. После обследования оказалось, что в ее почке было новообразование, которое занимало всю левую половину брюшной полости. Пациентку подготовили к оперативному вмешательству и компенсировали анемию переливанием крови. Сейчас с ней все в порядке. Она проходит послеоперационное восстановление и чувствует себя отлично.
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