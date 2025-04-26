26 апреля 2025
25 апреля 2025

Тюменские врачи удалили женщине почку из-за 20-сантиметровой опухоли

© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально тюменка обратилась за медпомощью из-за синдромов выраженной анемии
Изначально тюменка обратилась за медпомощью из-за синдромов выраженной анемии Фото:

Врачам тюменского «Медицинского города» пришлось удалить пациентке почку из-за 20-сантиметровой опухоли. Также женщине убрали тромб из нижней полой вены, сообщили в депздраве Тюменской области.

«В „Медицинском городе“ удалили гигантскую опухоль почки... Бригада онкоурологов успешно удалили почку с опухолью размерами 20 сантиметров, также был удален опухолевый тромб из нижней полой вены», — написано в telegram-канале ведомства.

Изначально тюменка обратилась за медпомощью из-за синдромов выраженной анемии. После обследования оказалось, что в ее почке было новообразование, которое занимало всю левую половину брюшной полости. Пациентку подготовили к оперативному вмешательству и компенсировали анемию переливанием крови. Сейчас с ней все в порядке. Она проходит послеоперационное восстановление и чувствует себя отлично.

Тюменский Федеральный центр нейрохирургии установит биплановый ангиограф. Это эксклюзивный аппарат, который позволит проводить уникальные операции с помощью 3D-технологий.

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Врачам тюменского «Медицинского города» пришлось удалить пациентке почку из-за 20-сантиметровой опухоли. Также женщине убрали тромб из нижней полой вены, сообщили в депздраве Тюменской области. «В „Медицинском городе“ удалили гигантскую опухоль почки... Бригада онкоурологов успешно удалили почку с опухолью размерами 20 сантиметров, также был удален опухолевый тромб из нижней полой вены», — написано в telegram-канале ведомства. Изначально тюменка обратилась за медпомощью из-за синдромов выраженной анемии. После обследования оказалось, что в ее почке было новообразование, которое занимало всю левую половину брюшной полости. Пациентку подготовили к оперативному вмешательству и компенсировали анемию переливанием крови. Сейчас с ней все в порядке. Она проходит послеоперационное восстановление и чувствует себя отлично. Тюменский Федеральный центр нейрохирургии установит биплановый ангиограф. Это эксклюзивный аппарат, который позволит проводить уникальные операции с помощью 3D-технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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