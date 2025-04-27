Ушел из жизни актер Жан-Клод Джермейн

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Умер основатель Theatre dAujourdhui
Умер основатель Theatre dAujourdhui Фото:

На 86-м году жизни скончался известный канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн. О смерти артиста сообщило издание Radio Canada со ссылкой на слова дочери Джермейна, Кристин Джермейн. Детали о причинах смерти на данный момент не приводятся.

«Жан-Клод Джермейн скончался в возрасте 85 лет», — подтвердила Radio Canada дочь литератора Кристин Джермейн. По данным источника, Джермейн оставил заметный след в развитии театрального искусства Канады, а также активно занимался педагогической деятельностью.

Жан-Клод Джермейн родился в 1939 году. В разные годы работал репортером, колумнистом и редактором, а в 1969 году основал театральную компанию Le Th??tre du Same Name, которая впоследствии стала известна как Th??tre d'Aujourd'hui. С середины 1970-х годов он начал активно сниматься в кино и публиковать свои произведения, среди которых «Король низких цен», «Школа грез», «Монреальская мыльная опера» и «Канадская чума». Помимо творческой работы, Джермейн преподавал в Национальной театральной школе Канады. Его супруга, актриса Николь ЛеБланк, ушла из жизни в 2017 году.

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На 86-м году жизни скончался известный канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн. О смерти артиста сообщило издание Radio Canada со ссылкой на слова дочери Джермейна, Кристин Джермейн. Детали о причинах смерти на данный момент не приводятся. «Жан-Клод Джермейн скончался в возрасте 85 лет», — подтвердила Radio Canada дочь литератора Кристин Джермейн. По данным источника, Джермейн оставил заметный след в развитии театрального искусства Канады, а также активно занимался педагогической деятельностью. Жан-Клод Джермейн родился в 1939 году. В разные годы работал репортером, колумнистом и редактором, а в 1969 году основал театральную компанию Le Th??tre du Same Name, которая впоследствии стала известна как Th??tre d'Aujourd'hui. С середины 1970-х годов он начал активно сниматься в кино и публиковать свои произведения, среди которых «Король низких цен», «Школа грез», «Монреальская мыльная опера» и «Канадская чума». Помимо творческой работы, Джермейн преподавал в Национальной театральной школе Канады. Его супруга, актриса Николь ЛеБланк, ушла из жизни в 2017 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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