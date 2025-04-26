В Екатеринбурге заметно снизилась цена на яйца. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В „Магните“ яйца по 59 рублей. По-моему, очень дешево», — отметил читатель. Дешевле всего можно приобрести яйца С2 марки «Красная цена».
Категория С1 того же производителя обойдется чуть дороже — в 69 рублей. Самые дорогие яйца за 189 рублей, судя по фото, екатеринбуржцы раскупили быстрее всего.
В марте текущего года в Свердловской области подорожали продукты для бутербродов. По данным Свердловскстата, цены выросли не только на яйца, но и на хлеб, сыр и сливочное масло.
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