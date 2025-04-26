26 апреля 2025

В Екатеринбурге рекордно подешевели яйца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Десяток яиц обойдется меньше, чем в 100 рублей
Десяток яиц обойдется меньше, чем в 100 рублей Фото:

В Екатеринбурге заметно снизилась цена на яйца. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В „Магните“ яйца по 59 рублей. По-моему, очень дешево», — отметил читатель. Дешевле всего можно приобрести яйца С2 марки «Красная цена».

Категория С1 того же производителя обойдется чуть дороже — в 69 рублей. Самые дорогие яйца за 189 рублей, судя по фото, екатеринбуржцы раскупили быстрее всего.

В марте текущего года в Свердловской области подорожали продукты для бутербродов. По данным Свердловскстата, цены выросли не только на яйца, но и на хлеб, сыр и сливочное масло.

Яйца продаются с ощутимой скидкой
Яйца продаются с ощутимой скидкой
Фото:

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В Екатеринбурге заметно снизилась цена на яйца. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В „Магните“ яйца по 59 рублей. По-моему, очень дешево», — отметил читатель. Дешевле всего можно приобрести яйца С2 марки «Красная цена». Категория С1 того же производителя обойдется чуть дороже — в 69 рублей. Самые дорогие яйца за 189 рублей, судя по фото, екатеринбуржцы раскупили быстрее всего. В марте текущего года в Свердловской области подорожали продукты для бутербродов. По данным Свердловскстата, цены выросли не только на яйца, но и на хлеб, сыр и сливочное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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