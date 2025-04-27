Песков отметил схожесть позиций Трампа и Кремля по Украине

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Песков прокомментировал заявление Трампа по Украине
Песков прокомментировал заявление Трампа по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине во многом совпадает с видением России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Есть много элементов [в позиции Трампа], которые действительно совпадают с нашей позицией», — отметил Песков, комментирую заявление американского президента, что именно желание Киева вступить в НАТО стало причиной конфликта с Россией. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина.

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Позиция президента США Дональда Трампа по Украине во многом совпадает с видением России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. «Есть много элементов [в позиции Трампа], которые действительно совпадают с нашей позицией», — отметил Песков, комментирую заявление американского президента, что именно желание Киева вступить в НАТО стало причиной конфликта с Россией. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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