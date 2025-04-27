Песков отметил схожесть позиций Трампа и Кремля по Украине

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине во многом совпадает с видением России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«Есть много элементов [в позиции Трампа], которые действительно совпадают с нашей позицией», — отметил Песков, комментирую заявление американского президента, что именно желание Киева вступить в НАТО стало причиной конфликта с Россией. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина.
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