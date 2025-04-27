На месте пожара работают спасатели
В Москве на Яузской аллее происходит пожар в банном комплексе «Усадьба Банная», охвативший площадь 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС Москвы.
«На Яузской аллее горит банный комплекс на 1,2 тысячи квадратах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Горят пять деревянных бань. Пожару присвоен второй ранг. На месте работают пожарно-спасательные службы, также приведена в готовность авиация МЧС.
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