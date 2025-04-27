В Москве на 1200 квадратных метрах горят бани. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте пожара работают спасатели
На месте пожара работают спасатели Фото:

В Москве на Яузской аллее происходит пожар в банном комплексе «Усадьба Банная», охвативший площадь 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС Москвы.

«На Яузской аллее горит банный комплекс на 1,2 тысячи квадратах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Горят пять деревянных бань. Пожару присвоен второй ранг. На месте работают пожарно-спасательные службы, также приведена в готовность авиация МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на Яузской аллее происходит пожар в банном комплексе «Усадьба Банная», охвативший площадь 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС Москвы. «На Яузской аллее горит банный комплекс на 1,2 тысячи квадратах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Горят пять деревянных бань. Пожару присвоен второй ранг. На месте работают пожарно-спасательные службы, также приведена в готовность авиация МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...