Площадь пожара в банном комплексе в Москве увеличилась до 1500 квадратов. Видео

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На месте происшествия работают более 50 спасателей
На месте происшествия работают более 50 спасателей Фото:

Площадь пожара в банном комплексе «Усадьба банная» в Москве увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров», — заявили в МЧС. Там добавили, что на месте происшествия, где горят семь бань, работают более 50 спасателей на 15 спецмашинах.

Вертолет Московского авиационного центра и пожарный поезд находятся в готовности, а на место вылетели два вертолета Ка-32. Из соседних зданий эвакуированы около 25 человек.

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Площадь пожара в банном комплексе «Усадьба банная» в Москве увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров», — заявили в МЧС. Там добавили, что на месте происшествия, где горят семь бань, работают более 50 спасателей на 15 спецмашинах. Вертолет Московского авиационного центра и пожарный поезд находятся в готовности, а на место вылетели два вертолета Ка-32. Из соседних зданий эвакуированы около 25 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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