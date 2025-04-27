Площадь пожара в банном комплексе «Усадьба банная» в Москве увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров», — заявили в МЧС. Там добавили, что на месте происшествия, где горят семь бань, работают более 50 спасателей на 15 спецмашинах.
Вертолет Московского авиационного центра и пожарный поезд находятся в готовности, а на место вылетели два вертолета Ка-32. Из соседних зданий эвакуированы около 25 человек.
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