В Челябинске курьерам готовы платить до 270 тысяч рублей

В Челябинске предлагаемая заработная плата курьеров достигает 177 тысяч рублей. Наибольшие заработки предлагают сервисы доставки посылок, показывают данные популярного сайта по поиску работников.
«Водитель-курьер (категория В ) на личном автомобиле от 180 000 до 270 000 рублей за месяц до вычета налогов. Опыт работы не требуется. Частичная занятость. Возможно временное оформление», — говорится в одном из объявлений на сайте hh.ру.
За доставку мелких посылок другой работодатель предлагает в месяц до 250 тысяч рублей. Также на сайте ищут тех, кто готов привозить заказчикам премиум-товары, зоотовары, медикаменты и так далее. Заметную долю предложений занимает доставка еды от различных сервисов. Здесь предлагаемые доходы достигают 175 тысяч рублей.
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