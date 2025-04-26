26 апреля 2025

В Челябинске курьерам готовы платить до 270 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске требуются как пешие курьеры, так и со своим транспортом
В Челябинске требуются как пешие курьеры, так и со своим транспортом Фото:

В Челябинске предлагаемая заработная плата курьеров достигает 177 тысяч рублей. Наибольшие заработки предлагают сервисы доставки посылок, показывают данные популярного сайта по поиску работников.

«Водитель-курьер (категория В ) на личном автомобиле от 180 000 до 270 000 рублей за месяц до вычета налогов. Опыт работы не требуется. Частичная занятость. Возможно временное оформление», — говорится в одном из объявлений на сайте hh.ру.

За доставку мелких посылок другой работодатель предлагает в месяц до 250 тысяч рублей. Также на сайте ищут тех, кто готов привозить заказчикам премиум-товары, зоотовары, медикаменты и так далее. Заметную долю предложений занимает доставка еды от различных сервисов. Здесь предлагаемые доходы достигают 175 тысяч рублей.

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В Челябинске предлагаемая заработная плата курьеров достигает 177 тысяч рублей. Наибольшие заработки предлагают сервисы доставки посылок, показывают данные популярного сайта по поиску работников. «Водитель-курьер (категория В ) на личном автомобиле от 180 000 до 270 000 рублей за месяц до вычета налогов. Опыт работы не требуется. Частичная занятость. Возможно временное оформление», — говорится в одном из объявлений на сайте hh.ру. За доставку мелких посылок другой работодатель предлагает в месяц до 250 тысяч рублей. Также на сайте ищут тех, кто готов привозить заказчикам премиум-товары, зоотовары, медикаменты и так далее. Заметную долю предложений занимает доставка еды от различных сервисов. Здесь предлагаемые доходы достигают 175 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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