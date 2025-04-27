90 спасателей тушат пожар в элитных банях в Москве: что известно к этому часу

В Москве на Яузской аллее загорелся банный комплекс «Усадьба Банная». По данным МЧС России, с момента начала возгорания площадь пожара увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя охватило семь деревянных бань, на месте работают более 90 спасателей на 15 спецмашинах. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Причина пожара
В Москве загорелся элитный банный комплекс, расположенный на Яузской аллее. По данным telegram-канала Shot, возгорание могло произойти из-за перегрева трубы дымохода. В результате огонь охватил семь банных строений. Площадь пожара при этом выросла до 1,5 тысяч квадратных метров. В ГУ МЧС по Москве заявили, что пожар удалось локализовать.
Последствия возгорания
Для тушения пожара были привлечены более 90 специалистов и 25 единиц техники, включая два вертолета Ка-32 и пожарный поезд. Из соседних зданий были эвакуированы около 25 человек. Пострадавших, предварительно, нет.
По данным telegram-канала Shot, посетители банного комплекса буквально выбегали в резиновых тапочках, чтобы спастись. Некоторые успели даже переодеться и взять купальники, в то время как персонал оставил вещи клиентов у ограды. Многие из них до сих пор находятся на месте, наблюдая за тушением пожара.
Что известно об элитном комплексе «Усадьба Банная»
«Усадьба Банная» — это развитая сеть комплексов элитного отдыха с vip-саунами. У них есть семь различных комплексов в Москве, а также новый эксклюзивный комплекс в Нижнем Новгороде, открытый в 2010 году.
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