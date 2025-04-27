Россиянам рассказали о новом ограничении на перевод денег

С 30 мая 2025 года россияне не смогут отправлять через специальные сервисы суммы свыше 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации. Нововведения касаются случаев, когда для подтверждения личности используются только паспортные данные и ФИО отправителя, пишут СМИ.
«Без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Дальше будет требоваться упрощенная система подтверждения личности — по паспорту и ФИО. При этом переводить по упрощенной схеме можно будет не более 100 тысяч рублей за одну операцию», — передает Mail.ru. Для отдельных операций потребуется полная банковская идентификация.
Сегодня, 27 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале заявил, что с 1 мая банки смогут вводить лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц) вместо блокировки карт, если клиент замечен в подозрительных операциях и против него не заведено уголовное дело. При этом ВТБ уже отметили, что до конца июня у россиян появится возможность поставить лимит на переводы, запретить те или иные операции, например, покупки в играх (чтобы предотвратить, например, списания в играх детьми с родительских карт) и многое другое, передает MK.RU.
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