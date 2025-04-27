Россиянам рассказали о новом ограничении на перевод денег

Россиянам ограничат переводы через сервисы на сумму более 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граждане РФ по упрощенной системе идентификации смогут переводить только 100 тысяч рублей
Граждане РФ по упрощенной системе идентификации смогут переводить только 100 тысяч рублей Фото:

С 30 мая 2025 года россияне не смогут отправлять через специальные сервисы суммы свыше 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации. Нововведения касаются случаев, когда для подтверждения личности используются только паспортные данные и ФИО отправителя, пишут СМИ. 

«Без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Дальше будет требоваться упрощенная система подтверждения личности — по паспорту и ФИО. При этом переводить по упрощенной схеме можно будет не более 100 тысяч рублей за одну операцию», — передает Mail.ru. Для отдельных операций потребуется полная банковская идентификация.

Сегодня, 27 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале заявил, что с 1 мая банки смогут вводить лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц) вместо блокировки карт, если клиент замечен в подозрительных операциях и против него не заведено уголовное дело. При этом ВТБ уже отметили, что до конца июня у россиян появится возможность поставить лимит на переводы, запретить те или иные операции, например, покупки в играх (чтобы предотвратить, например, списания в играх детьми с родительских карт) и многое другое, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 30 мая 2025 года россияне не смогут отправлять через специальные сервисы суммы свыше 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации. Нововведения касаются случаев, когда для подтверждения личности используются только паспортные данные и ФИО отправителя, пишут СМИ.  «Без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Дальше будет требоваться упрощенная система подтверждения личности — по паспорту и ФИО. При этом переводить по упрощенной схеме можно будет не более 100 тысяч рублей за одну операцию», — передает Mail.ru. Для отдельных операций потребуется полная банковская идентификация. Сегодня, 27 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале заявил, что с 1 мая банки смогут вводить лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц) вместо блокировки карт, если клиент замечен в подозрительных операциях и против него не заведено уголовное дело. При этом ВТБ уже отметили, что до конца июня у россиян появится возможность поставить лимит на переводы, запретить те или иные операции, например, покупки в играх (чтобы предотвратить, например, списания в играх детьми с родительских карт) и многое другое, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...