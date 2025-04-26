26 апреля 2025

Тюменская область стала лучшей сразу в шести номинациях Всероссийской премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вагин уже поздравил земляков с заслуженной победой
Вагин уже поздравил земляков с заслуженной победой Фото:

По итогам Всероссийской премии «Туристические города», три города Тюменской области стали лучшими сразу в шести премиях. Так, Гран-при завоевали Ялуторовск, Тобольск и Тюмень.

«Номинация „Город событийного туризма“ — Ялуторовск. Номинация „Город культурно-познавательного туризма“ — Тобольск. Номинация „Город семейного туризма и отдыха“ — Тюмень. Номинация „Город санаторного и оздоровительного туризма“ — Тюмень. Номинация» Город туристических брендов» — Тобольск. Номинация «Лучший туристский маркетинг города» — Тобольск», — написано на сайте конкурса.

Глава Тобольска Перт Вагин уже поздравил земляков с заслуженной победой. Он также добавил, что для поддержания статуса в этом году планируется триатлон «Побег из тюремного замка», продолжаются съемки фильмов и реализуется проект «Год личности в Тобольске».

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По итогам Всероссийской премии «Туристические города», три города Тюменской области стали лучшими сразу в шести премиях. Так, Гран-при завоевали Ялуторовск, Тобольск и Тюмень. «Номинация „Город событийного туризма“ — Ялуторовск. Номинация „Город культурно-познавательного туризма“ — Тобольск. Номинация „Город семейного туризма и отдыха“ — Тюмень. Номинация „Город санаторного и оздоровительного туризма“ — Тюмень. Номинация» Город туристических брендов» — Тобольск. Номинация «Лучший туристский маркетинг города» — Тобольск», — написано на сайте конкурса. Глава Тобольска Перт Вагин уже поздравил земляков с заслуженной победой. Он также добавил, что для поддержания статуса в этом году планируется триатлон «Побег из тюремного замка», продолжаются съемки фильмов и реализуется проект «Год личности в Тобольске».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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