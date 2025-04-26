Тюменская область стала лучшей сразу в шести номинациях Всероссийской премии

По итогам Всероссийской премии «Туристические города», три города Тюменской области стали лучшими сразу в шести премиях. Так, Гран-при завоевали Ялуторовск, Тобольск и Тюмень.
«Номинация „Город событийного туризма“ — Ялуторовск. Номинация „Город культурно-познавательного туризма“ — Тобольск. Номинация „Город семейного туризма и отдыха“ — Тюмень. Номинация „Город санаторного и оздоровительного туризма“ — Тюмень. Номинация» Город туристических брендов» — Тобольск. Номинация «Лучший туристский маркетинг города» — Тобольск», — написано на сайте конкурса.
Глава Тобольска Перт Вагин уже поздравил земляков с заслуженной победой. Он также добавил, что для поддержания статуса в этом году планируется триатлон «Побег из тюремного замка», продолжаются съемки фильмов и реализуется проект «Год личности в Тобольске».
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