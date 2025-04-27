ВСУ продолжают активно использовать дроны на Южнодонецком направлении

Украинские военные продолжают активно применять беспилотники различных типов на южнодонецком направлении. Об этом сообщил командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным Саян. Он отметил, что интенсивность использования БПЛА ВСУ остается высокой и временами увеличивается.
«По-прежнему бывают моменты, когда противник стал увеличивать налеты своих беспилотников, а именно FPV-дронов. Враг не дремлет, постоянно ведет разведку — расположение наших подразделений в определенных местах, „лесополках“ и так далее», — заявил Саян, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что благодаря поддержке европейских стран у ВСУ нет проблем с обеспечением как FPV-дронами, так и другими типами БПЛА, включая Mavic, «Фурия», «Лелека» и Switchblade.
По словам офицера, украинские военные избегают прямых столкновений и предпочитают использовать беспилотники для подавления российских позиций. Основной задачей российских ПВО остается защита от воздушных ударов противника с помощью различных средств обнаружения и подавления БПЛА. В частности, командир рассказал о случаях применения украинского дрона «Баба-Яга» как днем, так и ночью, когда российским военнослужащим удавалось сбить его даже методом тарана.
Ранее URA.RU писало, что украинские войска начали использовать новые FPV-дроны-камикадзе с увеличенной дальностью и усиленным зарядом, а также другие модификации беспилотников, способные наносить более мощные удары. Российские военные отмечают рост числа подобных атак и регулярно сообщают об уничтожении десятков БПЛА в зоне спецоперации. В ответ ВС РФ также ведут удары по складам боеприпасов и пунктам управления дронами ВСУ.
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