27 апреля 2025

Трамп заявил, что надеется на днях узнать многое об урегулировании на Украине

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Трамп считает, что в течение недели решится, стоит ли дальше США участвовать в урегулировании конфликта
Трамп считает, что в течение недели решится, стоит ли дальше США участвовать в урегулировании конфликта Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни американская администрация ожидает получить много важной информации, касающейся урегулирования кризиса на Украине. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун штата Нью-Джерси.

«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы узнаем очень многое [об урегулировании на Украине]», — заявил Трамп, чьи слова передает ТАСС.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, предстоящая неделя станет критически важной. США намерены принять решение о том, стоит ли продолжать участвовать в урегулировании украинского кризиса, пишет НСН.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни американская администрация ожидает получить много важной информации, касающейся урегулирования кризиса на Украине. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун штата Нью-Джерси. «Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы узнаем очень многое [об урегулировании на Украине]», — заявил Трамп, чьи слова передает ТАСС. По словам госсекретаря США Марко Рубио, предстоящая неделя станет критически важной. США намерены принять решение о том, стоит ли продолжать участвовать в урегулировании украинского кризиса, пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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