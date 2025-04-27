Трамп заявил, что надеется на днях узнать многое об урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни американская администрация ожидает получить много важной информации, касающейся урегулирования кризиса на Украине. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун штата Нью-Джерси.
«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы узнаем очень многое [об урегулировании на Украине]», — заявил Трамп, чьи слова передает ТАСС.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, предстоящая неделя станет критически важной. США намерены принять решение о том, стоит ли продолжать участвовать в урегулировании украинского кризиса, пишет НСН.
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