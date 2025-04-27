ЦТАК: Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил «теплый боевой привет» в адрес армии и народа России по случаю одержанной великой победы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
«Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу», — передает ЦТАК. В документе подчеркивается значимость событий, которые стали поводом для поздравления российского народа.
В публикации также указывается, что поздравление было передано от имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР. Власти Северной Кореи выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами и подчеркнули солидарность с Россией.
19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян главы РФ и КНДР подписали договор о всестороннем стратегическом партнерстве. Документ вступил в силу 4 декабря после проведения процедуры обмена ратификационными грамотами. Новый договор пришел на смену соглашению о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанному между двумя странами 9 февраля 2000 года.
Согласно четвертой статье документа, в случае вооруженного нападения на одного из участников со стороны третьего государства или группы государств, другая сторона обязуется незамедлительно предоставить военную и иную поддержку всеми доступными средствами. Данное положение соответствует статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, а также национальному законодательству России и КНДР.
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