ВСУ атаковали Брянскую область десятками дронов, есть погибший

В результате атаки погиб мирный житель, есть пострадавший
Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область десятками дронов, в результате чего погиб мирный житель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Богомаз.
«Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом», — написал губернатор в своем telegram-канале. В результате атаки погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения, она госпитализирована.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.