ВСУ атаковали Брянскую область десятками дронов, есть погибший

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В результате атаки погиб мирный житель, есть пострадавший
В результате атаки погиб мирный житель, есть пострадавший Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область десятками дронов, в результате чего погиб мирный житель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Богомаз. 

«Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом», — написал губернатор в своем telegram-канале. В результате атаки погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения, она госпитализирована. 

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Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область десятками дронов, в результате чего погиб мирный житель, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Богомаз.  «Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом», — написал губернатор в своем telegram-канале. В результате атаки погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения, она госпитализирована. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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