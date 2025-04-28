Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали десятки человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время ДТП в автобусе находились 55 человек
Во время ДТП в автобусе находились 55 человек Фото:

В ночь с 27 на 28 апреля во Владимирской области экскурсионный автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. За помощью к медикам пришлось обратиться около 35 людям. Об этом сообщили в УМВД России по региону. 

«28 апреля около 2:40 в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении МВД по региону. 

Отмечается, что при этом пострадали порядка 35 человек, они уже обратились за медицинской помощью. Всего во время ДТП в автобусе находились 55 человек. На месте ведут работы экстренные службы и сотрудники ГАИ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 27 на 28 апреля во Владимирской области экскурсионный автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. За помощью к медикам пришлось обратиться около 35 людям. Об этом сообщили в УМВД России по региону.  «28 апреля около 2:40 в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении МВД по региону.  Отмечается, что при этом пострадали порядка 35 человек, они уже обратились за медицинской помощью. Всего во время ДТП в автобусе находились 55 человек. На месте ведут работы экстренные службы и сотрудники ГАИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...