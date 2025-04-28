Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали десятки человек

В ночь с 27 на 28 апреля во Владимирской области экскурсионный автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. За помощью к медикам пришлось обратиться около 35 людям. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
«28 апреля около 2:40 в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении МВД по региону.
Отмечается, что при этом пострадали порядка 35 человек, они уже обратились за медицинской помощью. Всего во время ДТП в автобусе находились 55 человек. На месте ведут работы экстренные службы и сотрудники ГАИ.
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