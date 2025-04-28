Россия отбилась от роя украинских дронов: карта атаки БПЛА на 28 апреля

Над Россией за ночь сбили 115 беспилотников
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Над Брянской областью сбили 102 беспилотника
Над Брянской областью сбили 102 беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 115 беспилотников ВСУ. 102 из них — над Брянской областью. В результате удара погиб один человек. Помимо этого, атакам подверглись Курская и Белгородские области, а также Крым. А в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) временно введены ограчения на полеты. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Условеные обозначения
Условеные обозначения
Фото:

Брянская область

102 беспилотника дрона были перехвачены и уничтожены в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны России. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура. В ходе ночной атаки погиб мирный житель, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Он также добавил, что ранения получила местная жительница. Женщину оперативно госпитализировали. В медицинском учреждении ей предоставили всю необходимую помощь.

Крым и Черное море

За ночь уничтожены девять БПЛА над Крымом. Один беспилотник был ликвидирован над акваторией Черного моря.

Курская область

В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба по Курской области. Позже в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В итоге силы над регионом сбили два беспилотника. 

Белгородская область

В регионе средства ПВО уничтожили один беспилотник украинской армии. Областные власти пока не комментировали произошедшее.

Санкт-Петербург

С утра в аэропорту Пулково временно введены ограничения на взлет и посадку гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации. Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропорта осуществляют все необходимые действия для поддержания безопасного уровня полетов, что остается их главным приоритетом. Причины ограничения полетов пока неизвестны.

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За прошедшую ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 115 беспилотников ВСУ. 102 из них — над Брянской областью. В результате удара погиб один человек. Помимо этого, атакам подверглись Курская и Белгородские области, а также Крым. А в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) временно введены ограчения на полеты. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Брянская область 102 беспилотника дрона были перехвачены и уничтожены в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны России. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура. В ходе ночной атаки погиб мирный житель, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Он также добавил, что ранения получила местная жительница. Женщину оперативно госпитализировали. В медицинском учреждении ей предоставили всю необходимую помощь. Крым и Черное море За ночь уничтожены девять БПЛА над Крымом. Один беспилотник был ликвидирован над акваторией Черного моря. Курская область В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба по Курской области. Позже в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В итоге силы над регионом сбили два беспилотника.  Белгородская область В регионе средства ПВО уничтожили один беспилотник украинской армии. Областные власти пока не комментировали произошедшее. Санкт-Петербург С утра в аэропорту Пулково временно введены ограничения на взлет и посадку гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации. Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропорта осуществляют все необходимые действия для поддержания безопасного уровня полетов, что остается их главным приоритетом. Причины ограничения полетов пока неизвестны.
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