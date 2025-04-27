27 апреля 2025
26 апреля 2025

В ХМАО прокуратура заставила мэрию выдать квартиру матери ветерана СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка получила новое жилье после вмешательства прокуратуры
Югорчанка получила новое жилье после вмешательства прокуратуры Фото:

Мэрия Сингапая (Нефтеюганский район, ХМАО) выдала матери участника СВО новое жилье взамен аварийного после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление главе сельского поселения, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права члена семьи военнослужащего восстановлены. Заявительнице предоставлена благоустроенная квартира», — сообщает прокуратура региона.

Югорчанка жила в многоквартирном доме, который с 2019 года был признан аварийным. Однако долгое время она не могла получить новое жилье.

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Мэрия Сингапая (Нефтеюганский район, ХМАО) выдала матери участника СВО новое жилье взамен аварийного после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление главе сельского поселения, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права члена семьи военнослужащего восстановлены. Заявительнице предоставлена благоустроенная квартира», — сообщает прокуратура региона. Югорчанка жила в многоквартирном доме, который с 2019 года был признан аварийным. Однако долгое время она не могла получить новое жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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