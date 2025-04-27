В ХМАО прокуратура заставила мэрию выдать квартиру матери ветерана СВО

Мэрия Сингапая (Нефтеюганский район, ХМАО) выдала матери участника СВО новое жилье взамен аварийного после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление главе сельского поселения, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства жилищные права члена семьи военнослужащего восстановлены. Заявительнице предоставлена благоустроенная квартира», — сообщает прокуратура региона.
Югорчанка жила в многоквартирном доме, который с 2019 года был признан аварийным. Однако долгое время она не могла получить новое жилье.
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