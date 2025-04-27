Площадь горения — 500 квадратных метров
Склад с пластиковыми трубами горит в Перми. Сообщение о пожаре поступило в 08:11 утра на улице Шоссе Космонавтов.
«На место выехали 44 человека личного состава и 14 единиц техники. Пострадавших и травмированных нет. Площадь горения — 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Чуть позже спасатели добавили, что пожар удалось локализовать в 09:02. Пожарные не допустили распространения огня на соседний склад. Однако тушение продолжается.
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