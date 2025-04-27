27 апреля 2025

В Перми загорелся склад с пластиковыми трубами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь горения — 500 квадратных метров
Площадь горения — 500 квадратных метров Фото:

Склад с пластиковыми трубами горит в Перми. Сообщение о пожаре поступило в 08:11 утра на улице Шоссе Космонавтов.

«На место выехали 44 человека личного состава и 14 единиц техники. Пострадавших и травмированных нет. Площадь горения — 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Чуть позже спасатели добавили, что пожар удалось локализовать в 09:02. Пожарные не допустили распространения огня на соседний склад. Однако тушение продолжается.

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Склад с пластиковыми трубами горит в Перми. Сообщение о пожаре поступило в 08:11 утра на улице Шоссе Космонавтов. «На место выехали 44 человека личного состава и 14 единиц техники. Пострадавших и травмированных нет. Площадь горения — 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Чуть позже спасатели добавили, что пожар удалось локализовать в 09:02. Пожарные не допустили распространения огня на соседний склад. Однако тушение продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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