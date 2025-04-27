Работник дорожного предприятия в ЯНАО взыскал крупную сумму за производственную травму

В Новом Уренгое слесарь «Уренгойдорстроя» взыскал в суде 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве. В ходе ремонта в июне 2024 года автомобиль слетел с домкрата и мужчину придавило. Пострадавший стал инвалидом, сообщает окружная прокуратура.
«Установлено, что в связи с ненадлежащей организацией работодателем охраны труда в июне 2024 года в ходе выполнения работ по ремонту автомобиля транспортное средство слетело с домкрата и придавило слесаря предприятия», — говорится в релизе надзорного ведомства, опубликованном в Telegram.
Трагический случай произошел в ООО «Уренгойдорстрой». Слесарь получил множественные переломы, стал инвалидом третьей группы. В суде пострадавший взыскал 500 тысяч рублей. Его интересы представляла прокуратура.
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