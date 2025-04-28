Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в майские праздники

В Перми гиду в автобусных турах готовы платить до 15 000 рублей за смену. О других высокооплачиваемых вакансиях для подработки в майские праздники рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В Перми сопровождающему туристических групп готовы платить от 4 500 до 15 000 рублей за смену, а продавцу-консультанту — от 3 000 до 10 000 рублей. До 8 000 рублей могут получать велокурьер в сервисе доставки и водитель-курьер на личном автомобиле для доставки мелких посылок», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Промоутер может заработать от 25 000 рублей за майские праздники и до 40 000 рублей за месяц. От 125 920 рублей предлагают курьеру в доставке продуктов. Месячная зарплата водителя на личном автомобиле начинается от 110 000 рублей. В топ также вошли водитель автопогрузчика (от 100 000 рублей за месяц), расклейщик (от 70 000 до 100 000 рублей) и сборщик заказов на кухню (от 56 000 до 75 280 рублей).
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