Пермякам назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в майские праздники

HeadHunter: в Перми гиду предлагают зарплату от 15 тысяч рублей за смену
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели предлагают пермякам подработку в майские праздники
Работодатели предлагают пермякам подработку в майские праздники Фото:

В Перми гиду в автобусных турах готовы платить до 15 000 рублей за смену. О других высокооплачиваемых вакансиях для подработки в майские праздники рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В Перми сопровождающему туристических групп готовы платить от 4 500 до 15 000 рублей за смену, а продавцу-консультанту — от 3 000 до 10 000 рублей. До 8 000 рублей могут получать велокурьер в сервисе доставки и водитель-курьер на личном автомобиле для доставки мелких посылок», — рассказали URA.RU в hh.ru.

Промоутер может заработать от 25 000 рублей за майские праздники и до 40 000 рублей за месяц. От 125 920 рублей предлагают курьеру в доставке продуктов. Месячная зарплата водителя на личном автомобиле начинается от 110 000 рублей. В топ также вошли водитель автопогрузчика (от 100 000 рублей за месяц), расклейщик (от 70 000 до 100 000 рублей) и сборщик заказов на кухню (от 56 000 до 75 280 рублей).

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В Перми гиду в автобусных турах готовы платить до 15 000 рублей за смену. О других высокооплачиваемых вакансиях для подработки в майские праздники рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Перми сопровождающему туристических групп готовы платить от 4 500 до 15 000 рублей за смену, а продавцу-консультанту — от 3 000 до 10 000 рублей. До 8 000 рублей могут получать велокурьер в сервисе доставки и водитель-курьер на личном автомобиле для доставки мелких посылок», — рассказали URA.RU в hh.ru. Промоутер может заработать от 25 000 рублей за майские праздники и до 40 000 рублей за месяц. От 125 920 рублей предлагают курьеру в доставке продуктов. Месячная зарплата водителя на личном автомобиле начинается от 110 000 рублей. В топ также вошли водитель автопогрузчика (от 100 000 рублей за месяц), расклейщик (от 70 000 до 100 000 рублей) и сборщик заказов на кухню (от 56 000 до 75 280 рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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