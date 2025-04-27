В Челябинской области в лобовом ДТП погибли два человека

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло вечером 27 апреля на дороге Сатка-Бакал в Челябинской области. Подробности аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
«27 апреля в 20:40 часов на 9 км автодороги „Сатка-Бакал“ водитель „УАЗ Патриот“, мужчина 1980 года рождения, по предварительным данным, при обгоне (разрешен) не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем „Лада Калина“, водитель и пассажир которого погибли. Далее он столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“ под управлением водителя женщины 1973 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы областного ГИБДД, в результате аварии скончался водитель 2003 года рождения и его пассажир 2007 года рождения. Пассажиры автомобиля «Лада Калина» и водитель автомобиля «УАЗ Патриот» получили травмы.
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