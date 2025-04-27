В Челябинске мужчина упал в провал асфальта во дворе домов на улице Трактовая и ободрал ноги. Об этом рассказала его супруга в соцсетях. В пресс-службе горадминистрации URA.RU рассказали, как обезопасили жителей.
«Во дворе домов по улице Трактовая, 19 и 21А на проезжей части образовался вот такой провал. Мой муж ночью пошел гулять с собакой, в темноте не разглядел этот провал и упал туда. Чудом не сломал ноги, но ободрал их до крови», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора сообщения, яма с каждым днем становится все глубже. По этой улице взрослые и дети катаются на самокатах и велосипедах и она опасается за их здоровье. В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что уже приняли меры.
«Место провала было огорожено 27 апреля. В данный момент принимаются все меры для выяснения причин образования повреждения дорожного полотна», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска.
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