Река Исеть у села Мехонское опустилась на 21 (архивное фото)
В Курганской области река Исеть у Катайска поднялась на 19 сантиметров. В тоже время Исеть у села Мехонское опустилась на 21. Река Тобол в Кургане опустилась на 2 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 465. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
График рек на 28 апреля
«По данным на 28 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 10 сантиметров и достиг отметки в 442. Река Исеть у Шадринска опустилась на 1 сантиметр», — пишет на своем сайте ЦГМС.
Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана пошел на спад. На 25 апреля уровень реки опустился на 2 сантиметра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».