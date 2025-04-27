27 апреля 2025

В Курганской области наблюдаются необычные перепады реки Исеть. Инфографика

В Курганской область река Исеть у Катайска поднялась на 19 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Исеть у села Мехонское опустилась на 21 (архивное фото)
Река Исеть у села Мехонское опустилась на 21 (архивное фото) Фото:

В Курганской области река Исеть у Катайска поднялась на 19 сантиметров. В тоже время Исеть у села Мехонское опустилась на 21. Река Тобол в Кургане опустилась на 2 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 465. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 28 апреля
График рек на 28 апреля
Фото:

«По данным на 28 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 10 сантиметров и достиг отметки в 442. Река Исеть у Шадринска опустилась на 1 сантиметр», — пишет на своем сайте ЦГМС.

Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана пошел на спад. На 25 апреля уровень реки опустился на 2 сантиметра.

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В Курганской области река Исеть у Катайска поднялась на 19 сантиметров. В тоже время Исеть у села Мехонское опустилась на 21. Река Тобол в Кургане опустилась на 2 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 465. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 28 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 10 сантиметров и достиг отметки в 442. Река Исеть у Шадринска опустилась на 1 сантиметр», — пишет на своем сайте ЦГМС. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана пошел на спад. На 25 апреля уровень реки опустился на 2 сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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