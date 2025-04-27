В тюменской реке уровень воды превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил отметку опасного явления. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Казанского муниципального района Татяна Богданова.
«Уровень воды в Ишиме начал расти. На гидропосту в Ильинке он перешел отметку „опасное явление“ и составляет 803 сантиметра», — отметила Богданова.
Она пояснила, что все насыпи и дамбы района находятся в рабочем состоянии, мониторинг уровня воды ведут ежедневно. В ближайшие несколько дней в муниципалитете ожидают пика уровня воды.
За последние сутки уровень воды вырос и в других точках Тюменской области. А именно:
- в Абатском (Ишим) — повышение на 5 см (765 см);
- в Ишиме (Ишим) — повышение на 13 см (760 см);
- в Ялуторовске (Тобол) — повышение на 3 см (518 мс);
- в Тобольске (Иртыш) — повышение на 4 см (610 см).
Отмечается также повышение уровня воды в Туре в районе Тюмени. Оно составило 9 см, вода достигла отметки 480 см над нулем поста.
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