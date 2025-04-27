27 апреля 2025

В тюменской реке уровень воды превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Ишим Тюменской области достиг опасной отметки в 803 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик уровня воды в реке Ишим ожидается в ближайшие несколько дней
Пик уровня воды в реке Ишим ожидается в ближайшие несколько дней Фото:

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил отметку опасного явления. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Казанского муниципального района Татяна Богданова.

«Уровень воды в Ишиме начал расти. На гидропосту в Ильинке он перешел отметку „опасное явление“ и составляет 803 сантиметра», — отметила Богданова.

Она пояснила, что все насыпи и дамбы района находятся в рабочем состоянии, мониторинг уровня воды ведут ежедневно. В ближайшие несколько дней в муниципалитете ожидают пика уровня воды.

За последние сутки уровень воды вырос и в других точках Тюменской области. А именно:

  • в Абатском (Ишим) — повышение на 5 см (765 см);
  • в Ишиме (Ишим) — повышение на 13 см (760 см);
  • в Ялуторовске (Тобол) — повышение на 3 см (518 мс);
  • в Тобольске (Иртыш) — повышение на 4 см (610 см).

Отмечается также повышение уровня воды в Туре в районе Тюмени. Оно составило 9 см, вода достигла отметки 480 см над нулем поста.

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Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил отметку опасного явления. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Казанского муниципального района Татяна Богданова. «Уровень воды в Ишиме начал расти. На гидропосту в Ильинке он перешел отметку „опасное явление“ и составляет 803 сантиметра», — отметила Богданова. Она пояснила, что все насыпи и дамбы района находятся в рабочем состоянии, мониторинг уровня воды ведут ежедневно. В ближайшие несколько дней в муниципалитете ожидают пика уровня воды. За последние сутки уровень воды вырос и в других точках Тюменской области. А именно: Отмечается также повышение уровня воды в Туре в районе Тюмени. Оно составило 9 см, вода достигла отметки 480 см над нулем поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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