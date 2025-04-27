В Пермском крае будут судить директора за мошенничество с «Пушкинскими картами»

В Пермском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в хищении денег по нацпроекту «Культура». СУ СКР по Пермскому краю закончил расследование по статье о мошенничестве, в особо крупном размере.
«С 2022 по 2024 год учредитель и гендиректор одной из коммерческих организаций Бардымского муниципального района, под видом реализации билетов на 10 культурно-развлекательных мероприятий по „Пушкинским картам“, похитил из бюджета РФ и у одного из российских розничных банков свыше 11,7 млн рублей. Данные мероприятия в действительности не проводились», — сообщает региональный следком в telegram-канале.
В ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. На его имущество по ходатайству следствия суд наложил арест на общую сумму свыше 2,8 млн рублей. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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