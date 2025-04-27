27 апреля 2025

В ключевой комитет тюменского правительства после двух лет назначили нового начальника

Экс-глава ЦУР Тюменской области Рзаев возглавил комитет по делам национальностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Рзаев с 2020 года возглавлял ЦУР Тюменской области
Роман Рзаев с 2020 года возглавлял ЦУР Тюменской области Фото:

Бывший глава Центра управления регионом в Тюменской области Роман Рзаев стал председателем областного комитета по делам национальностей, который несколько лет работал без начальника. О назначении сообщили в инфоцентре правительства региона.

«Роман Рзаев назначен Председателем комитета по делам национальностей Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сказано в сообщении инфоцентра правительства.

Роман Рзаев возглавлял тюменский ЦУР с момента его открытия в 2020 году. Он является полуфиналистом конкурса «Лидеры России», обучался в «Сколково» в рамках проекта по развитию тюменского кадрового резерва. Рзаев также известен регулярным участием в интеллектуальных играх — он стал обладателем Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?».

Ранее источники агентства сообщали, что Рзаев получит крупную должность в региональном правительстве. Комитет по делам национальностей, который он возглавил, работал без полноценного руководителя с 2022 года после ухода предыдущего председателя Владислава Чернова.

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Бывший глава Центра управления регионом в Тюменской области Роман Рзаев стал председателем областного комитета по делам национальностей, который несколько лет работал без начальника. О назначении сообщили в инфоцентре правительства региона. «Роман Рзаев назначен Председателем комитета по делам национальностей Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сказано в сообщении инфоцентра правительства. Роман Рзаев возглавлял тюменский ЦУР с момента его открытия в 2020 году. Он является полуфиналистом конкурса «Лидеры России», обучался в «Сколково» в рамках проекта по развитию тюменского кадрового резерва. Рзаев также известен регулярным участием в интеллектуальных играх — он стал обладателем Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?». Ранее источники агентства сообщали, что Рзаев получит крупную должность в региональном правительстве. Комитет по делам национальностей, который он возглавил, работал без полноценного руководителя с 2022 года после ухода предыдущего председателя Владислава Чернова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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