Тюменский губернатор Моор освободил главу областного департамента от должности

Глава департамента гражданской защиты Тюменской области Михнович ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Михнович возглавлял тюменский департамент гражданской защиты с 2019 года
Андрей Михнович возглавлял тюменский департамент гражданской защиты с 2019 года Фото:

В Тюменской области освободили от должности директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра правительства региона.

«Распоряжение об освобождении от замещаемой должности подписал Губернатор Тюменской области. Андрей Владимирович Михнович работал в региональном правительстве с 2019 года», — сказано в публикации инфоцентра.

Андрей Михнович был первым главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, образованного в 2019 году. Имя нового директора пока не называется. Ранее URA.RU сообщало, что в областном правительстве спустя два года назначили главу комитета по делам национальностей.

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В Тюменской области освободили от должности директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра правительства региона. «Распоряжение об освобождении от замещаемой должности подписал Губернатор Тюменской области. Андрей Владимирович Михнович работал в региональном правительстве с 2019 года», — сказано в публикации инфоцентра. Андрей Михнович был первым главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, образованного в 2019 году. Имя нового директора пока не называется. Ранее URA.RU сообщало, что в областном правительстве спустя два года назначили главу комитета по делам национальностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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