Тюменский губернатор Моор освободил главу областного департамента от должности

В Тюменской области освободили от должности директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра правительства региона.
«Распоряжение об освобождении от замещаемой должности подписал Губернатор Тюменской области. Андрей Владимирович Михнович работал в региональном правительстве с 2019 года», — сказано в публикации инфоцентра.
Андрей Михнович был первым главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, образованного в 2019 году. Имя нового директора пока не называется. Ранее URA.RU сообщало, что в областном правительстве спустя два года назначили главу комитета по делам национальностей.
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