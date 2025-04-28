Пробки на дорогах Перми достигли 10 баллов. Скрин

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Общественный транспорт тоже ходит с перебоями
Общественный транспорт тоже ходит с перебоями Фото:

Снегопад в Перми застопорил автомобильное движение. Из-за плохой видимости, снежной каши и аварий на дорогах пробки достигли 10 баллов, следует из онлайн-карт.

«Пробки 10 баллов», — указывают карты Яндекса. Пользователи отметили 11 ДТП.

Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт отстает от расписания.

На дороги лучше не выезжать
На дороги лучше не выезжать
Фото:

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Снегопад в Перми застопорил автомобильное движение. Из-за плохой видимости, снежной каши и аварий на дорогах пробки достигли 10 баллов, следует из онлайн-карт. «Пробки 10 баллов», — указывают карты Яндекса. Пользователи отметили 11 ДТП. Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт отстает от расписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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