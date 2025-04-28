Общественный транспорт тоже ходит с перебоями
Снегопад в Перми застопорил автомобильное движение. Из-за плохой видимости, снежной каши и аварий на дорогах пробки достигли 10 баллов, следует из онлайн-карт.
«Пробки 10 баллов», — указывают карты Яндекса. Пользователи отметили 11 ДТП.
Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт отстает от расписания.
На дороги лучше не выезжать
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!