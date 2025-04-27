В ХМАО школьницы угодили в скандал после танцев возле Вечного огня

В Нижневартовске (ХМАО) школьницы станцевали тверк возле Вечного огня. Полиция проводит проверку.
«Девочки установлены. Проводится проверка», — рассказали агентству в ведомстве.
Источник URA.RU из силовых структур рассказал, что школьницам грозит постановка на учет. Административной ответственности также могут подвергнуться их родители, если силовики выявят состав правонарушения по статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Ситуацией также заинтересовалась уполномоченная по правам детей в ХМАО Людмила Низамова. 5 мая она проведет со школьницами разъяснительную беседу.
«С девочками запланировано проведение разъяснительной беседы о ценностях, патриотизме и нравственности. Просим отнестись с пониманием к подросткам и воздержаться от осуждающих комментариев», — написала Низамова в своем сообществе в соцсети «Вконтакте».
Проверку также проводит департамент образования Югры. В классе, где учатся девочки, пройдет тематический урок про Великую Отечественную войну, а городская администрация усилит просветительскую работу со школьниками города, сообщает аккаунт властей в соцсети «Вконтакте».
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