27 апреля 2025

В Челябинске в ближайшие часы сильно испортится погода

Синоптики объявили челябинцам штормовое предупреждение с морозом и ветром
© Служба новостей «URA.RU»
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Штормовое предупреждение передано на 28-29 апреля
Штормовое предупреждение передано на 28-29 апреля Фото:

В ближайшие часы в Челябинске и области сильно испортится погода — синоптики передали штормовое предупреждение из-за ветра порывами до 25 метров в секунду и мокрого снега. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Во второй половине дня 28 апреля, ночью и днем 29 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем 28 и ночью 29 апреля местами сильные гололедные явления (гололед, гололедица, налипание мокрого снега), усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду», — сообщили метеорологи.

Синоптики добавили, что в ночь на 29 апреля в регионе ожидаются заморозки до шести градусов мороза. Об ухудшении погоды они предупреждали еще на минувшей неделе.

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В ближайшие часы в Челябинске и области сильно испортится погода — синоптики передали штормовое предупреждение из-за ветра порывами до 25 метров в секунду и мокрого снега. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Во второй половине дня 28 апреля, ночью и днем 29 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем 28 и ночью 29 апреля местами сильные гололедные явления (гололед, гололедица, налипание мокрого снега), усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду», — сообщили метеорологи. Синоптики добавили, что в ночь на 29 апреля в регионе ожидаются заморозки до шести градусов мороза. Об ухудшении погоды они предупреждали еще на минувшей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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