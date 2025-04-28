Пермские трассы закрыли для грузовиков

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Большегрузам стоит подождать конца снегопада
Большегрузам стоит подождать конца снегопада Фото:

В Пермском крае из-за снегопада для грузовиков временно закрыли автомобильные трассы. Ограничение введено на трех участках, сообщили в ГАИ.

«Вводится временное ограничение движения для грузового транспорта на автомобильных дорогах Пермского края. Время ограничения до 00:00 29 апреля», — сообщает ГАИ в Telegram.

Движение закрыто на участках:

  • Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», участок км 000+000 — км 086+546;
  • Кострома — Шарья — Киров — Пермь, участок км 894+688 — км 1107+656;
  • Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к п.Ачит, М-12 «Восток», участок км 009+154 — км 160+378.

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В Пермском крае из-за снегопада для грузовиков временно закрыли автомобильные трассы. Ограничение введено на трех участках, сообщили в ГАИ. «Вводится временное ограничение движения для грузового транспорта на автомобильных дорогах Пермского края. Время ограничения до 00:00 29 апреля», — сообщает ГАИ в Telegram. Движение закрыто на участках:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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