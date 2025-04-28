Пермские трассы закрыли для грузовиков

Большегрузам стоит подождать конца снегопада
В Пермском крае из-за снегопада для грузовиков временно закрыли автомобильные трассы. Ограничение введено на трех участках, сообщили в ГАИ.
«Вводится временное ограничение движения для грузового транспорта на автомобильных дорогах Пермского края. Время ограничения до 00:00 29 апреля», — сообщает ГАИ в Telegram.
Движение закрыто на участках:
- Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», участок км 000+000 — км 086+546;
- Кострома — Шарья — Киров — Пермь, участок км 894+688 — км 1107+656;
- Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к п.Ачит, М-12 «Восток», участок км 009+154 — км 160+378.
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