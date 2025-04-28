Свердловская полиция вручила паспорт иностранцу-ветерану СВО. Фото, видео

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Военный получил документ в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские вручили российский паспорт уроженцу одной из бывших союзных республик, участвующему в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

На вручение документа мужчина пришел с любимой женщиной и новорожденным сыном. «Контракт с Минобороны РФ боец подписал в конце 2023 года. Службу он проходил на Запорожском направлении. Во время отпуска он выразил желание получить российское гражданство и обратился с заявлением в миграционное подразделение ОВД», — сказал Горелых.

Паспорт солдату вручили после принесения присяги. Документ ему вручил начальник каменской полиции майора Иван Каркавин.

«Мужчина искренне поблагодарил полицейских за помощь в оформлении документов. Впереди у него бракосочетание с любимой женщиной Екатериной, родившей три месяца назад сына Ярослава, поиск работы и строительство своего дома», — отметил полковник.

Мужчина с семьей и паспортом
Мужчина с семьей и паспортом
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские вручили российский паспорт уроженцу одной из бывших союзных республик, участвующему в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых. На вручение документа мужчина пришел с любимой женщиной и новорожденным сыном. «Контракт с Минобороны РФ боец подписал в конце 2023 года. Службу он проходил на Запорожском направлении. Во время отпуска он выразил желание получить российское гражданство и обратился с заявлением в миграционное подразделение ОВД», — сказал Горелых. Паспорт солдату вручили после принесения присяги. Документ ему вручил начальник каменской полиции майора Иван Каркавин. «Мужчина искренне поблагодарил полицейских за помощь в оформлении документов. Впереди у него бракосочетание с любимой женщиной Екатериной, родившей три месяца назад сына Ярослава, поиск работы и строительство своего дома», — отметил полковник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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