В России осудили шведского наемника за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Наемнику из Швеции Тобиасу Энгквисту, ведущему боевые действия на стороне ВСУ, вынесено заочное наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Он обвиняется по статье об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника и находится в международном розыске, сообщили в Следственном комитете РФ.
«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Королевства Швеция. Тобиас Энгквист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ», — говорится в заявлении Следкома.
Следствие и суд пришли к выводу, что в 2022 году Энгквист прибыл на Украину и по собственной инициативе присоединился к одному из вооруженных формирований в статусе наемника. В дальнейшем он прошел курс военной подготовки, получил огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. После этого мужчина за вознаграждение принимал участие в боевых действиях против сотрудников силовых ведомств ДНР, ЛНР, а также военнослужащих России.
Ранее штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» сообщил, что в ДНР в городе Дзержинск, предположительно, была уничтожена группа наемников из Польши. Российский боец отметил, что позиция противника находилась буквально в 10 метрах от него, передает RT.
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