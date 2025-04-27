Чиновницу из ХМАО поймали на хищении бюджетных денег

Начальник управления по развитию местного самоуправления Урая Наталья Емшанова подозревается в присвоении полумиллиона рублей из городского бюджета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«В феврале 2024 года Емшанова, отвечая за распределение субсидий, выделила 1,5 млн рублей некоммерческой организации. Часть средств — свыше 500 тыс. рублей — она незаконно присвоила», — заявили в ведомстве.
Субсидия была выдана в рамках городской программы «Развитие гражданского общества». Прокуратура передала материалы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ (присвоение бюджетных денег в крупном размере с использованием служебного положения).
Ранее URA.RU писало, что глава УМВД по ХМАО Сергей Ветохин заявил о росте числа экономических преступлений на 11% по сравнению с прошлым годом. Также он рассказал, что по итогам 2024 года на 30% выросла сумма взяток для чиновников — до 300 тысяч рублей.
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