В ЯНАО отремонтируют газотурбинную электростанцию

В Салехарде выделят деньги на капитальный ремонт газотурбинной электростанции, которая уже более 20 лет обеспечивает город энергией. Об этом сообщил губернатор Ямала.
«Обсудили развитие газотурбинной электростанции „Обдорск“. Она обеспечивает город энергией с 2000-х, последние семь лет входит в единую систему энергоснабжения России. Поддержим стабильную работу электростанции — выделим окружной столице финансирование на капитальный ремонт одной из ее турбин», — пишет глава округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Ремонт турбин обсуждался в ходе поездки по объектам Салехарда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!