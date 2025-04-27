27 апреля 2025
26 апреля 2025

В ЯНАО отремонтируют газотурбинную электростанцию

В ЯНАО выделят деньги на ремонт газотурбинной электростанции «Обдорск»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде отремонтируют электростанцию
В Салехарде отремонтируют электростанцию Фото:

В Салехарде выделят деньги на капитальный ремонт газотурбинной электростанции, которая уже более 20 лет обеспечивает город энергией. Об этом сообщил губернатор Ямала.

«Обсудили развитие газотурбинной электростанции „Обдорск“. Она обеспечивает город энергией с 2000-х, последние семь лет входит в единую систему энергоснабжения России. Поддержим стабильную работу электростанции — выделим окружной столице финансирование на капитальный ремонт одной из ее турбин», — пишет глава округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Ремонт турбин обсуждался в ходе поездки по объектам Салехарда.

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В Салехарде выделят деньги на капитальный ремонт газотурбинной электростанции, которая уже более 20 лет обеспечивает город энергией. Об этом сообщил губернатор Ямала. «Обсудили развитие газотурбинной электростанции „Обдорск“. Она обеспечивает город энергией с 2000-х, последние семь лет входит в единую систему энергоснабжения России. Поддержим стабильную работу электростанции — выделим окружной столице финансирование на капитальный ремонт одной из ее турбин», — пишет глава округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Ремонт турбин обсуждался в ходе поездки по объектам Салехарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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