Губернатор Шумков поздравил медработников с профессиональным праздником

В Курганской области 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил сотрудников службы с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«Каждый день вы приходите на помощь тем, с кем случилась беда, оказываясь на экстренных вызовах, прибывая первыми на место ДТП. Спасибо всем, кто профессионально, с душой и заботой о пациентах выполняет эту непростую, но важную работу», — подчеркнул губернатор в своем обращении. Он отдельно отметил вклад диспетчеров, врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи, от решений и скорости которых зачастую зависит жизнь и здоровье пациентов.
Шумков напомнил, что за последние несколько лет в регионе была проведена масштабная работа по модернизации системы скорой медицинской помощи: отремонтирована больница скорой помощи в Кургане, обновлены сотни зданий медучреждений и автопарк машин скорой помощи. Шумков также пообещал продолжать поддержку по ремонту и оснащению больниц современным оборудованием. В завершение он пожелал всем работникам и ветеранам службы крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Ранее губернатор отмечал, что за последние годы индекс одобрения работы системы здравоохранения в регионе значительно вырос, однако проблем в этой сфере еще много. Он поручил тщательно рассматривать жалобы граждан на качество медицинской помощи и призвал жителей направлять свои предложения по улучшению работы медучреждений, чтобы повысить уровень обслуживания пациентов.
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