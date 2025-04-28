Губернатор Шумков поздравил медработников с профессиональным праздником

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Шумков напомнил, что за последние несколько лет была проведена масштабная работа по модернизации системы скорой медицинской помощи
Шумков напомнил, что за последние несколько лет была проведена масштабная работа по модернизации системы скорой медицинской помощи Фото:

В Курганской области 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил сотрудников службы с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.

«Каждый день вы приходите на помощь тем, с кем случилась беда, оказываясь на экстренных вызовах, прибывая первыми на место ДТП. Спасибо всем, кто профессионально, с душой и заботой о пациентах выполняет эту непростую, но важную работу», — подчеркнул губернатор в своем обращении. Он отдельно отметил вклад диспетчеров, врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи, от решений и скорости которых зачастую зависит жизнь и здоровье пациентов.

Шумков напомнил, что за последние несколько лет в регионе была проведена масштабная работа по модернизации системы скорой медицинской помощи: отремонтирована больница скорой помощи в Кургане, обновлены сотни зданий медучреждений и автопарк машин скорой помощи. Шумков также пообещал продолжать поддержку по ремонту и оснащению больниц современным оборудованием. В завершение он пожелал всем работникам и ветеранам службы крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Ранее губернатор отмечал, что за последние годы индекс одобрения работы системы здравоохранения в регионе значительно вырос, однако проблем в этой сфере еще много. Он поручил тщательно рассматривать жалобы граждан на качество медицинской помощи и призвал жителей направлять свои предложения по улучшению работы медучреждений, чтобы повысить уровень обслуживания пациентов.

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В Курганской области 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил сотрудников службы с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области. «Каждый день вы приходите на помощь тем, с кем случилась беда, оказываясь на экстренных вызовах, прибывая первыми на место ДТП. Спасибо всем, кто профессионально, с душой и заботой о пациентах выполняет эту непростую, но важную работу», — подчеркнул губернатор в своем обращении. Он отдельно отметил вклад диспетчеров, врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи, от решений и скорости которых зачастую зависит жизнь и здоровье пациентов. Шумков напомнил, что за последние несколько лет в регионе была проведена масштабная работа по модернизации системы скорой медицинской помощи: отремонтирована больница скорой помощи в Кургане, обновлены сотни зданий медучреждений и автопарк машин скорой помощи. Шумков также пообещал продолжать поддержку по ремонту и оснащению больниц современным оборудованием. В завершение он пожелал всем работникам и ветеранам службы крепкого здоровья, успехов и благополучия. Ранее губернатор отмечал, что за последние годы индекс одобрения работы системы здравоохранения в регионе значительно вырос, однако проблем в этой сфере еще много. Он поручил тщательно рассматривать жалобы граждан на качество медицинской помощи и призвал жителей направлять свои предложения по улучшению работы медучреждений, чтобы повысить уровень обслуживания пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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