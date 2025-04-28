В Кургане на майские праздники изменится работа почтовых отделений

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30 апреля отделения будут работать по сокращенному графику, а 1 мая - выходной
30 апреля отделения будут работать по сокращенному графику, а 1 мая - выходной Фото:

График работы почтовых отделений Курганской области будет изменен в связи с майскими праздниками. Организация просит жителей региона заранее ознакомиться с изменениями, чтобы спланировать получение отправлений и других услуг. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

«30 апреля отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на один час раньше. 1 мая станет выходным для всех отделений „Почты России“ в Курганской области. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику», — пояснили в пресс-службе почты. Работа всех отделений возобновится 2 мая по обычному расписанию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выплату получат тысяча ветеранов Великой Отечественной. Выплаты будут вручаться непосредственно получателям на дому. Сумма зависит от категории.

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График работы почтовых отделений Курганской области будет изменен в связи с майскими праздниками. Организация просит жителей региона заранее ознакомиться с изменениями, чтобы спланировать получение отправлений и других услуг. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России». «30 апреля отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на один час раньше. 1 мая станет выходным для всех отделений „Почты России“ в Курганской области. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику», — пояснили в пресс-службе почты. Работа всех отделений возобновится 2 мая по обычному расписанию. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выплату получат тысяча ветеранов Великой Отечественной. Выплаты будут вручаться непосредственно получателям на дому. Сумма зависит от категории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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