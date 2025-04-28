В Кургане на майские праздники изменится работа почтовых отделений

График работы почтовых отделений Курганской области будет изменен в связи с майскими праздниками. Организация просит жителей региона заранее ознакомиться с изменениями, чтобы спланировать получение отправлений и других услуг. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
«30 апреля отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на один час раньше. 1 мая станет выходным для всех отделений „Почты России“ в Курганской области. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику», — пояснили в пресс-службе почты. Работа всех отделений возобновится 2 мая по обычному расписанию.
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