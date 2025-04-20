В Курганской области выплату получат тысяча ветеранов Великой Отечественной

В Курганской области Почта России доставит единовременные денежные выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1334 ветеранам. По всей стране выплату получат 150 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МР «Урал» АО «Почта России».
Выплаты будут вручаться непосредственно получателям на дому. Сумма зависит от категории: «По 80 тысяч рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны; по 55 тысяч рублей — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто», — пишут в пресс-службе Почты России. Кроме того, региональные власти окажут дополнительную поддержку гражданам, пережившим годы войны.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Шумков назвал сроки поступления выплат ветеранам. Тем, кто будет получать деньги через почтовые отделения, выплаты придут до 1 мая.
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