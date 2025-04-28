В челябинском Росавтодоре назначили нового ио руководителя

В Упрдор «Южный Урал», к которому относятся трассы федерального значения Челябинской и Курганской областей, назначили нового руководителя. Как сообщил источник URA.RU, исполняющим обязанности начальника управления стал Антон Антонов.
«Владимира Муравьева освободили от обязанностей начальника управления. Сейчас исполняющим обязанности назначен Антон Антонов, ранее занимавший должность главного инженера», — сообщил URA.RU источник.
Антонов работает в организациях дорожного хозяйства более 20 лет. С 2022 года он занимал должность главного инженера Упрдора и курировал работы на наиболее сложных участках ремонта и реконструкции. Ранее пост занимал Владимир Муравьев.
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