Володин сомневается, что Зеленский согласится на перемирие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин выразил уверенность в том, что украинский народ поддержит решение Путина
Володин выразил уверенность в том, что украинский народ поддержит решение Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил сомнение в том, что глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на временное прекращение огня, объявленное президентов РФ Владимиром Путиным в связи с 80-й годовщиной Победы. Об этом Володин заявил в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. 

«Есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на перемирие и поддержит решение нашего президента», — рассказал спикер ГД журналисту. По его словам, граждане Украины осознают происходящее и выразят поддержку решению Путина.

Ранее Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией, ссылаясь на утрату доверия. Он также выразил обеспокоенность позицией Соединенных Штатов, отметив, что их стремление сохранить нейтралитет якобы является ошибочным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил сомнение в том, что глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на временное прекращение огня, объявленное президентов РФ Владимиром Путиным в связи с 80-й годовщиной Победы. Об этом Володин заявил в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.  «Есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на перемирие и поддержит решение нашего президента», — рассказал спикер ГД журналисту. По его словам, граждане Украины осознают происходящее и выразят поддержку решению Путина. Ранее Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией, ссылаясь на утрату доверия. Он также выразил обеспокоенность позицией Соединенных Штатов, отметив, что их стремление сохранить нейтралитет якобы является ошибочным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...