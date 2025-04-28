Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил сомнение в том, что глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на временное прекращение огня, объявленное президентов РФ Владимиром Путиным в связи с 80-й годовщиной Победы. Об этом Володин заявил в разговоре с корреспондентом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.
«Есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на перемирие и поддержит решение нашего президента», — рассказал спикер ГД журналисту. По его словам, граждане Украины осознают происходящее и выразят поддержку решению Путина.
Ранее Зеленский заявлял о невозможности переговоров с Россией, ссылаясь на утрату доверия. Он также выразил обеспокоенность позицией Соединенных Штатов, отметив, что их стремление сохранить нейтралитет якобы является ошибочным.
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