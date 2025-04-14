Зеленский объяснил, почему Украина не может пойти на переговоры с РФ

Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией из-за недоверия к ней
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Зеленский заявил, что не может вести переговоры с РФ
Зеленский заявил, что не может вести переговоры с РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не может провести переговоры с Россией, потому что не доверяет ей. Об этом он рассказал в интервью зарубежным СМИ. сообщает CBS News. Зеленский подчеркнул, что доверие к России полностью утрачено, что делает невозможным любые переговорные процессы.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — отметил Владимир Зеленский программе «60 минут», его слова передает CBS News. Он также выразил опасения по поводу позиции США, указав на ошибочность их попыток остаться нейтральными, а также на наличие российских нарративов в американском общественном дискурсе. После трансляции интервью президент США Дональд Трамп раскритиковал «60 минут» и призвал лишить телепрограмму лицензии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении ударов по энергообъектам. С 18 марта Москва воздерживается от соответствующих атак, а Украина, несмотря на публичное согласие с мораторием, не раз атаковала энергообъекты России. Летом 2024 года Путин выступил с предложением немедленно прекратить огонь на Украине при условии полного выхода ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа страны от вступления в НАТО и принятия ею безъядерного и внеблокового статуса. Киев проигнорировал данное предложение, а через некоторое время ввел войска в Курскую область. При этом в 2022 году Зеленский издал указ о полном запрете любых переговоров с Москвой. 

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не может провести переговоры с Россией, потому что не доверяет ей. Об этом он рассказал в интервью зарубежным СМИ. сообщает CBS News. Зеленский подчеркнул, что доверие к России полностью утрачено, что делает невозможным любые переговорные процессы. «Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — отметил Владимир Зеленский программе «60 минут», его слова передает CBS News. Он также выразил опасения по поводу позиции США, указав на ошибочность их попыток остаться нейтральными, а также на наличие российских нарративов в американском общественном дискурсе. После трансляции интервью президент США Дональд Трамп раскритиковал «60 минут» и призвал лишить телепрограмму лицензии. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении ударов по энергообъектам. С 18 марта Москва воздерживается от соответствующих атак, а Украина, несмотря на публичное согласие с мораторием, не раз атаковала энергообъекты России. Летом 2024 года Путин выступил с предложением немедленно прекратить огонь на Украине при условии полного выхода ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа страны от вступления в НАТО и принятия ею безъядерного и внеблокового статуса. Киев проигнорировал данное предложение, а через некоторое время ввел войска в Курскую область. При этом в 2022 году Зеленский издал указ о полном запрете любых переговоров с Москвой. 
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