В Перми элиты РФ соберутся для решения глобальной задачи, озвученной Путиным

В конце мая Пермь станет площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы геополитической безопасности. На общественно-политические слушания, которые проводит партия «Единая Россия», приглашены депутаты, представители научного сообщества, общественные деятели. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«В конце мая в Перми проведем широкие общественно-политические слушания с участием дипломатов, парламентариев, общественных деятелей, представителей СМИ, деловых и научных кругов», — заявил Якушев. Он добавил, что Россия «открыта для диалога по этой теме со всеми ответственными политическими силами Евразии».
Идея создания единого контура безопасности для стран Евразии принадлежит президенту России Владимиру Путину. Решение провести общественно-политические слушания в Перми связано с тем, что город находится на географической границе Европы и Азии. Общественно-политические слушания, организуемые «Единой Россией», станут еще одной площадкой для диалога, поиска новых решений текущих геополитических проблем», — сообщал ранее URA.RU член комитета по информполитике Госдумы Антон Немкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!