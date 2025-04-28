В результате ДТП пострадавших нет
В Кургане на проспекте Машиностроителей рядом с «Курганмашзаводом» произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщают СМИ.
«ДТП на проспекте Машиностроителей в Кургане», — пишет telegram-канал «Область 45 I Курган». На видео обе машины сильно повредили капоты.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. «Пострадавших нет. Приедут для оформления в ГАИ», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза». Пострадавших нет.
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