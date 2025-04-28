У «Курганмашзавода» произошло ДТП с участием двух машин. Видео

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В результате ДТП пострадавших нет
В результате ДТП пострадавших нет Фото:

В Кургане на проспекте Машиностроителей рядом с «Курганмашзаводом» произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщают СМИ.

«ДТП на проспекте Машиностроителей в Кургане», — пишет telegram-канал «Область 45 I Курган». На видео обе машины сильно повредили капоты.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. «Пострадавших нет. Приедут для оформления в ГАИ», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза». Пострадавших нет.

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В Кургане на проспекте Машиностроителей рядом с «Курганмашзаводом» произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщают СМИ. «ДТП на проспекте Машиностроителей в Кургане», — пишет telegram-канал «Область 45 I Курган». На видео обе машины сильно повредили капоты. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. «Пострадавших нет. Приедут для оформления в ГАИ», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза». Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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