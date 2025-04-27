ДТП произошло вечером 27 апреля
В Кургане 27 апреля Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около завода «Синтез». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза»
«„Крузак“ снес столб и улетел в кювет вчера вечером недалеко от „Синтеза“», — пишут в telegram-канале «ЧП Курган». На фото сильно поврежден капот машины. По бокам сильные вмятины.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.
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