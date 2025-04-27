27 апреля 2025

В Кургане Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза». Фото

В Кургане иномарка врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 27 апреля
ДТП произошло вечером 27 апреля Фото:

В Кургане 27 апреля Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около завода «Синтез». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза»
Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около «Синтеза»
Фото:

«„Крузак“ снес столб и улетел в кювет вчера вечером недалеко от „Синтеза“», — пишут в telegram-канале «ЧП Курган». На фото сильно поврежден капот машины. По бокам сильные вмятины.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане две иномарки устроили ДТП возле ТЦ «Пушкинский». Обе машины сильно помялись.

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В Кургане 27 апреля Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около завода «Синтез». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «„Крузак“ снес столб и улетел в кювет вчера вечером недалеко от „Синтеза“», — пишут в telegram-канале «ЧП Курган». На фото сильно поврежден капот машины. По бокам сильные вмятины. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее в Кургане две иномарки устроили ДТП возле ТЦ «Пушкинский». Обе машины сильно помялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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